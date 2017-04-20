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ميلان يتوصل لاتفاق مع مدافع «التانجو»

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ميلان يتوصل لاتفاق مع مدافع «التانجو» ميلان يتوصل لاتفاق مع مدافع «التانجو»

التحرير

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ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية اليوم الخميس، توصل نادي ميلان الإيطالي لاتفاق مع الأرجنتيني ماتيو بابلو موساكيو مدافع فريق فياريال، على البنود الشخصية للانتقال للروسونيري، وبقى الاتفاق مع الفريق الإسباني الذي قد يطلب من 15 إلى 18 مليون يورو.

ويتطلع نادي الميلان بقيادة المدير الفني الإيطالي فينتشينزو مونتيلا لتعزيز خط الدفاع في الموسم المقبل باستقطاب المدافع الدولي الأرجنتيني.

يذكر أن نادي ميلان يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، ويتطلع إلى إنهاء الموسم في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

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التحرير

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