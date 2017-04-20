البنا يطلق مشروع "كارت الفلاح" لحصر الحيازات الزراعية

بالصور والفيديو- أحمد السقا يفاجئ أمير كرارة ويزور "كلبش" في "أبو رواش"

6 نصائح للتعامل مع المدير "البصباص"

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بيان: تغيير أرقام حسابات عملاء البنك الأهلي بعد تحديث البرمجيات