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استطلاع: قرابة ربع النمساويين يرغبون في زعيم قوي

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استطلاع: قرابة ربع النمساويين يرغبون في زعيم قوي استطلاع: قرابة ربع النمساويين يرغبون في زعيم قوي

مصراوي Masrawy

قرابة ربع النمساويين يرغبون في زعيم قوي

فيينا - (د ب أ):

تراجع تأييد النظام الديمقراطي في النمسا على مدار العقد الماضي، حيث يأمل حوالي ربع السكان هناك في أن يحكمهم زعيم استبدادي، بحسب ما جاء في استطلاع أُجري لقياس الاتجاهات الديمقراطية في البلاد.

وذكر معهد الابحاث الاجتماعية (سورا) أنه عندما تم طرح سؤال ما إذا كان من الافضل للنمسا أن يكون لديها زعيم قوي لن يتعين عليه أخذ الانتخابات والبرلمان في الاعتبار، وافق 23%.

وكان 14% فقط من المستطلع آراؤهم وافقوا على نفس السؤال عندما تم طرحه في عام 2007.

وأثناء نفس الفترة، انخفضت نسبة الأشخاص الراضين عن الطريقة التي تسير بها الديمقراطية في النمسا، من 44% إلى 32%.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد عدد متزايد من النمساويين أنه ليس لديهم أي وسيلة للتأثير على .

وأجرى صندوق "فيوتشر فند" الحكومي - الذى يهدف إلى تعزيز التسامح في ضوء الجرائم التي ارتكبت خلال الحقبة النازية – الاستطلاع عبر الهاتف، والذي شمل 1000 نمساوي.

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مصراوي Masrawy

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