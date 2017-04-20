نتنياهو يواجه غضبا ائتلافيا بعد حكم قضائي بالعمل في عطلة السبت

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس بأن قرار المحكمة العليا في إسرائيل والذي أتاح لبعض المحال التجارية الاستمرار في فتح أبوابها في عطلات السبت المقدسة عند اليهود قد أثار موجة غضب داخل الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للقرار الذي صدر أمس عن المحكمة العليا فإنه يُسمح لنحو 160 متجرا في تل أبيب بأن تظل مفتوحة في عطلات السبت.

وقوبل القرار باستنكار من الأحزاب الدينية المشاركة في الحكومة التي يتزعمها حزب الليكود بقيادة نتنياهو، حيث تؤكد على ضرورة احترام التعاليم اليهودية بحظر العمل أيام السبت.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف طلبت عقد اجتماع طارئ مع نتنياهو لبحث قرار المحكمة، خاصة وأن الاتفاق القائم بين شركاء الائتلاف ينص على عدم تغيير القوانين الحالية بشأن عطلة السبت.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجري مطلع العام، فإن 78% من يهود إسرائيل يؤيدون ترك المحال مفتوحة في عطلة السبت.