الداخلية: ضبط شخص لقيامة بالاتجار في العملات الأجنبية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً غير مشروعًا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها –حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الخميس، إنه في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام "محمد.ع"، 25 عامًا، حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات - ومقيم بالقاهرة، بالاشتراك مع آخرين بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون من خلال قيام معاونيه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية من النقد الأجنبي راغبي تحويلها لذويهم المقيمين بداخل البلاد بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء وحجب دخول تلك المدخرات للبلاد وتكليف المتحرى عنه باستلام مبالغ مالية بالجنيه المصري من بعض التجار والمستوردين راغبي شراء العملات الأجنبية وتحويلها للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الاستيرادية وتوزيعها على أقارب المصريين العاملين بالخارج والمقيمين بداخل البلاد، وعلى الجانب الأخر يتولى معاوني المتحرى عنه تحويل العملات الأجنبية التي قاما بتجميعها بالخارج إلى الشركات الموردة لصالح التجار والمستورين المشار إليهم بما يعرف بنظام " المقاصة" وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، مستقلاً سيارة ملاكي مملوكة له وضُبط بحوزته (مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه، هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطه غير المشروع ) ، و بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع إثنين يعملان بإحدى الدول العربية وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.