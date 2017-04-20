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صرف مكافأة للعاملين بمجلس مدينة المنيا

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صرف مكافأة للعاملين بمجلس مدينة المنيا صرف مكافأة للعاملين بمجلس مدينة المنيا

مصراوي Masrawy

عصام البديوي محافظ المنيا

المنيا -ريمون الراوي:

قرر عصام البديوي، محافظ المنيا، صرف مكافأة للقائمين على تنفيذ أعمال خطة العام المالي الحالي، بمجلس مدينة المنيا، وذلك تحفيزًا وتشجيعًا لهم لإخلاصهم في تنفيذ ما يوكل إليهم من أعمال، وتصدرهم للمركز الأول بين الوحدات المحلية في إنجاز أعمال الخطة.

من جانبه، قال مجدي نصر، المشرف العام على المشروعات بمركز ومدينة المنيا، في تصريحات صحفي اليوم الخميس: "إن نسبة تنفيذ أعمال خطة العام المالي الحالي لمدينة المنيا بلغت بنهاية الربع الثالث 77%، بزيادة عن المستهدف، كون الخطة تبلغ تكلفتها 56 مليون جنيه، علاوة على طرح أعمال الكهرباء للمحافظة بالكامل من مركز المنيا باعتماد قدره 27 مليون جنيه".

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