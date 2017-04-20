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أهالي "صفط اللبن" بالمنيا يتبرعون بقطعة أرض لبناء مدرسة ثانوية

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أهالي "صفط اللبن" بالمنيا يتبرعون بقطعة أرض لبناء مدرسة ثانوية أهالي "صفط اللبن" بالمنيا يتبرعون بقطعة أرض لبناء مدرسة ثانوية

مصراوي Masrawy

أهالي صفط اللبن بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تقدم أهالي قرية صفط اللبن، التابعة لمركز ومدينة المنيا، بطلب التبرع بقطعة أرض مساحتها 12 قيراطًا، مساهمةً منهم في بناء مدرسة ثانوية لخدمة الطلاب من أبناء القرية والقرى المجاورة.

واستقبل عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، العمدة عثمان عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، والعمدة رجائي توفيق، عمدة قرية صفط اللبن، وعددًا من الأهالي، وقدم المحافظ، خلال اللقاء، الشكر لأهالي القرية، على موقفهم الوطني وحبهم للعمل الخيري وخدمة أبنائهم، ما يُظهر روح الانتماء ومدى الاهتمام بالعملية التعليمية.

ووجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقبول التبرع، وتكليف هيئة الأبنية التعليمة بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

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