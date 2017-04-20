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بالصور.. مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق وإشغالات بشوارع المحلة

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حملة ازالة اشغالات بالمحلة (1)حملة ازالة اشغالات بالمحلة (1)

حملة ازالة اشغالات بالمحلة (2)حملة ازالة اشغالات بالمحلة (2)

حملة ازالة اشغالات بالمحلة (3)حملة ازالة اشغالات بالمحلة (3)

حملة ازالة اشغالات بالمحلة (4)حملة ازالة اشغالات بالمحلة (4)

الغربية - مروة شاهين :
شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، جولة ميدانية أجراها اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء زكريا عباس، حكمدار الأمن، واللواء أشرف درويش مساعد مدير فرقة المحلة لزيارة عددٍ من أقسام ومراكز شرطة قسم أول وثان وثالث ومركز المحلة.

كما قاد مدير الأمن حملة مرافق وإشغالات مكبرة تحت إشراف العميد مهند أبو ليمون، مدير مباحث المرافق مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة، لرفع إشغالات الباعة الجائلين المنتشرين بطول شارع نعمان الأعصر، حتى ميدان الششتاوي بنطاق حي ثان.

في ذات السياق، أجرى مدير الأمن اجتماعًا موسعًا مع مأموري الأقسام ومراكز الشرطة، ناقَشَ خلالها كافة أوجه مشكلات الضباط والأفراد، كما وجّههم بضرورة رفع حالة الاستنفار الأمني ومواجهة الخارجين عن القانون، وتفعيل خطوط السير المرورية، ورفع درجات التأمين والتأهب بمحيط المؤسسات الحكومية ودور العبادة والكنائس.

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