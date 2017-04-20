إزالة 72 بناءً مخالفًا حول مطار سوهاج الدولي

سوهاج - عمار عبد الواحد:

كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، السكرتير العام للمحافظة ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين، بحصر مخالفات البناء الواقعة في نطاق مناطق الارتفاق الجوي حول مطار سوهاج الدولي، وموقف تلك المخالفات والإجراءات المتخذة ضدها.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بتحرير محاضر، وإزالة 72 مبنى مخالفا، إضافة للتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة بقية المخالفات، التي يبلغ عددها 334 حالة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التصدي لتلك الظاهرة، وإزالة جميع التعديات والمخالفات، وتكثيف الحملات لرصد أي اعتداءات على الأراضي أملاك الدولة والزارعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتفعيل قرار الاستعانة بوحدات التدخل السريع لإزالة تلك المخالفات.