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التموين تنفي حذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية

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التموين تنفي حذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية التموين تنفي حذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية

التحرير

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أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء بيانًا اليوم "الخميس" للرد على الشائعات التى انتشرت فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة بطاقات التموين.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن عملية تنقية وتحديث البيانات مستمرة من أبريل الحالي وحتى نهاية يونيو القادم, مشيرة إلى أن عملية التحديث تشمل 19 مليون مواطن فقط مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تموينية ويتم التحديث لصاحب البطاقة التي يظهر له في إيصال صرف السلع رسالة مطلوب تحديث بيانات

وأكدت الوزارة أن الهدف من عملية التنقية هو حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

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التحرير

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