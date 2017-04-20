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انتعاش حركة السياحة بسانت كاترين.. والمدينة تستقبل 328 سائحا

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انتعاش حركة السياحة بسانت كاترين.. والمدينة تستقبل 328 سائحا انتعاش حركة السياحة بسانت كاترين.. والمدينة تستقبل 328 سائحا

التحرير

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أكد المهندس السيد عبد الصادق، رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم الخميس، استمرار توافد السياح على الدير، فضلا عن زيارة جبل موسى والأماكن المقدسة.

وقال "عبد الصادق"، في تصريحات صحفية، أن المدينة استقبلت 4846 سائحا من مختلف الجنسيات خلال احتفالات أعياد الربيع، كما استقبلت، أمس، نحو 140 سائحا.

وأكد رئيس المدينة، أنه لم تخطرهم شركات السياحة بإلغاء الرحلات التي تم التنسيق لها، حيث ستستقبل المدينة اليوم 328 سائحا؛ لزيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين، والاستماع بالمخيمات البدوية.

من جانبه، شدد اللواء خالد متولي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، على أن السياحة لم تتأثر بحادث الهجوم على كمين سانت كاترين، حيث تشهد مدينة شرم الشيخ إقبالا كبيرا من السائحين من مختلف الجنسيات، الأمر الذى أدى إلى انتعاش الحركة السياحية بعد فترة ركود طويلة.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي الآلاف من اللبنانيين، كما استقبل ميناء شرم الشيخ البحري، اليوم، السفينة السياحية SILVER WTISPER على متنها 257 سائحا، و290 طاقما، قادمة من ميناء العقبة.

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التحرير

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