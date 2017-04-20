بالصور.. تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى ميداني بمدينة نويبع

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قال اللواء صبري الوزيري، رئيس مدينة نويبع، إنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 800 متر؛ لإقامة المستشفى الميداني المتنقل التابعة للقافلة العلاجية التي أطلقتها مستشفى "سعاد كفافي" لعلاج الفقراء بالمجان.

وأضاف "الوزيري"، في بيان له، أن القافلة وصلت المدينة، أمس، حيث تم إقامة 26 خيمة، تشمل 19 تخصصا طبيا.

بدوره، أوضح الدكتور عمرو بسطاويسي، أن المستشفى الميداني تجري عمليات اليوم الواحد من عيون ومناظير وأمراض نساء وغيرها بالمجان باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن عدد المشاركين بالمستشفى 156 فردا (75 طبيبًا - 37 ممرضا وممرضة - إداريين وفنيين).