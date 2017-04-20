غدا.. هذه المناطق بالقاهرة بدون مياه لمدة 16 ساعة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن تنفيذ جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى لأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 800 مم المتعارض مع قواعد كوبري الفنجري بتقاطع طريق النصر.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه سيترتب على ذلك انقطاع المياه عن (جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3 مقر وزارة المالية، تعاونيات الجبل الأخضر، معسكرات الآمن المركزي أحمد شوقى وشريف السباعي، ضباط الصف، نادي الشرطة، فندق الماسة، أرض المعارض وستاد القاهرة، قاعة المؤتمرات، الحي السادس، مستشفى حميات العباسية)، وضعفها بالحي السابع بمدينة نصر ومدينة التوفيق، وذلك اعتبارا من الرابعة عصر غد الجمعة وحتى الثامنة صباح بعد غد السبت.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة بأنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وأنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.