أخبار عاجلة

برنامج قضية اليوم عن خروج برشلونة من ربع نهائي دوري الابطال -
الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله -
بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي -
"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج -
إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر -
مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق -
طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي -
الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

غدا.. هذه المناطق بالقاهرة بدون مياه لمدة 16 ساعة

Google+ Print
غدا.. هذه المناطق بالقاهرة بدون مياه لمدة 16 ساعة غدا.. هذه المناطق بالقاهرة بدون مياه لمدة 16 ساعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن تنفيذ جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى لأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 800 مم المتعارض مع قواعد كوبري الفنجري بتقاطع طريق النصر.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه سيترتب على ذلك انقطاع المياه عن (جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3 مقر وزارة المالية، تعاونيات الجبل الأخضر، معسكرات الآمن المركزي أحمد شوقى وشريف السباعي، ضباط الصف، نادي الشرطة، فندق الماسة، أرض المعارض وستاد القاهرة، قاعة المؤتمرات، الحي السادس، مستشفى حميات العباسية)، وضعفها بالحي السابع بمدينة نصر ومدينة التوفيق، وذلك اعتبارا من الرابعة عصر غد الجمعة وحتى الثامنة صباح بعد غد السبت.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة بأنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وأنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على عائلة «الحجار» التى أخفاها عن الإعلام| أبرزها ابنته من فنانة «شهيرة»

تعرف على عائلة «الحجار» التى أخفاها عن الإعلام| أبرزها ابنته من فنانة «شهيرة»

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري ليومين

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري ليومين

وزير خارجية السودان: لن نسمح بنشاط للمعارضة المصرية لدينا

وزير خارجية السودان: لن نسمح بنشاط للمعارضة المصرية لدينا