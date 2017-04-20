بالأسماء.. إصابة 19 عاملًا بفندق إثر انقلاب أتوبيس بشرم الشيخ

شرم الشيخ - أحمد السيد

أصيب 19 من العاملين بأحد الفنادق السياحية بشرم الشيخ، إثر انقلاب الأتوبيس الذي يقلهم، أثناء ذهابهم لعملهم.

تلقى الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إخطارا من غرفة العمليات الرئيسية بمرفق الإسعاف، بانقلاب الأتوبيس "2537 ط . ج . ل"، تابع لأحد فنادق شرم الشيخ، ويقل عددا من العاملين بالفندق.

وعلى الفور، هرعت 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

والعمال المصابون في الحادث هم: عبد اللطيف أحمد محمد، 29 سنة، من طنطا، ومصطفى محمود عبدالقادر، 23 سنة، من البحيرة، ومحمد عبدالحميد عمر، 29 سنة، من المنوفية، وأحمد محمد محمود، 29 سنة، من القاهرة، ومحمد رضا سعيد، 31 سنة، من المنوفية، وحسام رجب الليثي منصور، 38 سنة، من المنوفية، ومحمد عمر السيد، 25 سنة، من كفر الشيخ، ومحمود سعد رستم، 38 سنة، من البحيرة، ومحمد إبراهيم سالم، 37 سنة، من الغربية، ومجدي أحمد خضر أحمد، 35 سنة، من الغربية.

كما أصيب صلاح محمد أحمد، 23 سنة، من المنصورة، ويوسف إبراهيم يوسف، 30 سنة، من المنصورة، ومحمد مجدي عبد العال، 34 سنة، من المنصورة، وعماد عطية السقا، 36 سنة، من البحيرة، وإبراهيم محمد إبراهيم، 45 سنة، من المنوفية، وأدهم يوسف محمد، 19 سنة، من المنيا، وعبدالرحمن أحمد محفوظ، 30 سنة، من قنا، وأحمد خالد عبدالله، 17 سنة، من المنيا، وأدهم محمد محمد، 21 سنة، من المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الحادث.