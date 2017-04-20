مصدر: حرس محكمة شمال القاهرة يحبط محاولة هروب مسجون

كتب – محمود السعيد:

كشف مصدر أمني بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، أن أحد المتهمين بقضية الإتجار بالبشر، تمكن من فك "الكلابشات" وحاول الهروب .

وأضاف المصدر – رفض ذكر اسمه- لمصراوي، اليوم الخميس، أن أفراد الأمن بالمحكمة تمكنوا من ضبط المتهم الهارب من مأمورية السلام والنهضة، لحضور جلسة تجديده.

وشددت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية داخل قاعات الجلسات وعلى مداخل ومخارج المحكمة.