وزير الصحة: قرض ب 30 مليون يورو لتطوير وحدات الرعاية في 5 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون يورو، يوجه لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في 5 محافظات تشمل بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والسويس.

وأضاف عماد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن الوكالة الفرنسية تقدمت بمليون يورو منحة لتطوير تلك الوحدات، على أن يتم سداد القرض على 15 سنة بفائدة 0.01% وفترة سماح 5 سنوات.

وأشار الوزير إلى أن توجهات الحكومة في الفترة الحالية تهدف لتطوير وحدات الرعاية الصحية التي تعد الخط الأول لاستقبال المرضى حال تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن تطوير تلك الوحدات سيشمل التجهيزات الطبية وغير الطبية وشركات النظافة والأدوية وميكنة وتدريب الفريق الطبي والإداري بتلك الوحدات.

وذكر أن ميكنة المكاتب الصحية تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط حيث سيتم حاليا تسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا، واستخراج شهادات مواليد تحمل رقما قوميا، هو نفسه الرقم القومي للطفل الذي ستُستخرج به بطاقة الرقم القومي عند بلوغه 18 سنة.