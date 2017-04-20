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بالصور- رئيس كوريا الشمالية يسمح لشعبه بـ 15 قصة شعر فقط

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مصراوي Masrawy

كتالوج-القصات-2كتالوج-القصات-2

كتالوج-القصاتكتالوج-القصات

الرئيس-الكوريالرئيس-الكوري

كتبت- ميرا ماهر
يعتمد شعب كوريا الشمالية 15 قصة شعر فقط مصرح بها من قبل السلطات.

وذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية أن الشعب الكوري يستطيع الاختيار من بين 15 قصة في دليل صالونات الشعر "مصرح" بها من قبل "كيم جونج أون" رئيس كوريا الشمالية.

ولكن الشيء المُفاجئ هو أن أياً من قصات الشعر الرجالية في الدليل لا تشبه أبداً قصة شعر الرئيس المفضلة الشهيرة.

يذكر أنه في عام 2015، أمر رئيس كوريا الشمالية، الرجال بتقليد قصة شعره التي لا يتعدى طول الشعر فيها 2 سم كحد أقصى. وكان عقاب كل من يخالف هذه المعايير الإرشادية هو قص شعره من قبل السلطات.

أما النساء فقيل إنهن أعفين من الالتزام بقصة شعر الرئيس في الأماكن العامة، إلا أن لديهن توجيهات بالاقتداء بزوجة الرئيس "ري سو جو" في موديل قصة شعرها القصير.

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