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شرطي يوقف سيارة طفل "تجاوز السرعة"

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شرطي يوقف سيارة طفل "تجاوز السرعة" شرطي يوقف سيارة طفل "تجاوز السرعة"

مصراوي Masrawy

'طفل-يقود-سيارة

كتبت- ميرا ماهر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لشرطي سويدي وهو يوقف سيارة صغيرة يقودها طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً.

وذكر موقع "Lokaltidningen" السويدي، أن الشرطي السويدي ترجل من سيارة الشرطة ليوقف عربة الطفل الصغير الذي كان مرافقاً لوالدته في نزهة يوم عيد الفصح.

وعلى سبيل الممازحة أوقف الشرطي الطفل بتهمة تجاوز حدود السرعة، حيث طلب منه النفخ في الجهاز المخصص لفحص نسبة الكحول في جسمه، ولكنه قام بهز رأسه، علامةً على رفضه.

وذكرت والدة الطفل أنها كانت في نزهة خارج المنزل برفقة الطفل الذي كان يقود سيارته، حيث أشعلت سيارة الشرطة وراءهم الأضواء الزرقاء وطلبت من سائق السيارة أن يتوقف جانباً.

ثم طلب الشرطي وزميله التقاط الصور مع الطفل، والتي نشرت على صفحة الشرطة السويدية على الفيس بوك في وقت لاحق، ونالت استحساناً كبيراً على موقع التواصل الاجتماعي.

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