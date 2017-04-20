الأهلي راحة من التدريبات غدًا.. واختبار طبي لـ«متعب»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر السبت المقبل.

واستثنى الجهاز الفني مجموعة اللاعبين المصابين من الراحة، سعيًا لاستئناف برنامجهم التدريبي والتأهيلي للتخلص من الإصابات.

ويخضع عماد متعب، مهاجم الفريق، لاختبار طبي قبل انطلاق مران اليوم، لتحديد مدى إمكانية مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية، وفقا لزوال آلام الركبة التي عانى منها مؤخرًا.

يذكر أن متعب تلقى حقنتين في الركبة خلال الأسبوع الجاري؛ بسبب الآلام التي عانى منها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طنطا يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة 25 بمسابقة الدوري الممتاز.