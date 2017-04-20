أحمد أيوب يعدد فوائد المباريات الودية للأهلي

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

قال أحمد أيوب، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري، استفاد من ودية تليفونات بني سويف، بالاطمئنان على حالة كل اللاعبين وتجهيزهم بشكل قوي للمواجهات المقبلة.

وأكد أيوب للمركز الإعلامي: أن الهدف من تلك التجارب هو إدخال اللاعبين في فورمة المباريات، خاصة في ظل احتياج الجهاز الفني لكل اللاعبين، مشيرًا إلى أن الكابتن حسام البدري يحرص على دراسة كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالفريق واحتياجاته خلال هذه المرحلة، فيما يتعلق بالدفع بأي لاعب، خاصة أن المعيار عند الجهاز الفني هو مصلحة الفريق.

وأوضح المدرب العام أن استعدادات الأهلي لمباراة طنطا بالجولة 25 من الدوري الممتاز بدأ التحضير لها عقب مباراة أسوان، مضيفًا أن الجهاز الفني يتابع طنطا منذ فترة، ويعلم مدى التطور الكبير في شكل هذا الفريق، معتبرًا ان مواجهته في غاية الصعوبة؛ نظرًا لدوافع هذا الفريق باحتياجه لأي نقطة للخروج من شبح الهبوط.

وأضاف أن الأهلي لديه هدف واحد يعمل عليه الجهاز الفني واللاعبين في استكمال هذه المرحلة، وفقا لما سيخدم الفريق.