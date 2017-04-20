عبد الحفيظ يتحدث عن رحيل جمعة.. والجلسات الخاصة بلاعبي الفريق

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية التجارب الودية التي يخوضها الفريق الأول خلال مباريات الدوري، وكان آخرها لقاء تليفونات بني سويف، الذي فاز فيه الأحمر أمس الأربعاء، بنتيجة 3-1.

وأوضح عبد الحفيظ، للمركز الإعلامي، أن النتائج في مثل هذه المباريات لا تمثل العامل الأهم بالنسبة للجهاز الفني بقدر أهمية تجهيز جميع اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي والعائدين من الإصابات.

وأشار إلى أن تألق أيٍّ من اللاعبين في مثل هذه المباريات يعد عنصرا إيجابيًا جدًا للجهاز الفني، ويمنحه الثقة بشكل كبير في أي عنصر لم يشارك في المباريات الأخيرة.

وشدد على أن مثل هذه التجارب الودية مفيدة للفريق ومؤثرة إيجابا، ويسعى الجهاز الفني لتثبيت إقامتها على فترات متقاربة حتى نهاية الموسم.

و نفى عبد الحفيظ تمامًا وجود أية جلسات جمعته أو أيٍّ من أعضاء الجهاز الفني خلال الفترة الماضية مع أيٍّ من لاعبي الفريق لطلب المشاركة أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأوضح أن مثل هذه الأمور لا تتم في الأهلي؛ لان كل لاعب يعلم دوره جيدًا بالفريق، سواء يشارك بشكل أساسي أم لم يشارك.

وشدد على أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، هو صاحب الحق في تحديد التشكيل واللاعبين الذي يشاركون، وكذلك تحديد أي،مؤكدًا ن صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، لم تصله أية عروض رسمية خلال الفترة الماضية.