فريق مكسيكي يستعين بساحرة لفك النحس

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استعان فريق كروز أزول المكسيكي، بساحرة، لفك نحسه مع لقب الدوري الذي لم يتمكن من التتويج به منذ عام 1997.

وزارت الساحرة منشأت النادي أمس الأربعاء، لإجراء طقوسها داخل الملعب، إلا أنه لم يتم السماح لها بدخوله وقامت بالطقوس أمام بوابة الدخول لمدة 15 دقيقة استخدمت خلالها مبخرة وأعشاب مختلفة وبعض الرموز.

وصرحت الساحرة لوسائل الإعلام: «في 1997 كانت هناك لعنة هنا، أحدهم طلب مساعدة من الإدارة ولم تساعده فأطلق لعنة»، في إشارة إلى أن النادي توج باللقب في 1997 بعدما غاب عنه منذ 1980.

كما أوضحت الساحرة أن عملها لم يكن يهدف لأن يفوز الفريق بالدوري، وإنما لينتصر السبت المقبل على تشيفاس دي جوادالاخارا بالجولة الـ15 من مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم (كلاوسورا 2017).

وأشارت إلى انه إذا كان يرغب الفريق في التتويج بالدوري للمرة التاسعة في تاريخه، فعليهم أن يتركوها تدخل المنشآت لتمارس طقوسها على الجهاز الفني واللاعبين.

وأكدت الساحرة أن مدرب الفريق الإسباني باكو خيميز سيظل في منصبه خلال مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي (أبرتورا 2017).

يذكر أن فريق كروز ازول يحتل المركز الـ15 في ترتيب (كلاوسورا 2017) برصيد 14 نقطة، ولن يتأهل للدور الفاصل الذي تبلغه المراكز الثمانية الأولى لتتويج البطل، وذلك للبطولة السادسة على التوالي، كما أن الفريق سيصارع الهبوط للدرجة الثانية خلال البطولتين المقبلتين (أبرتورا 2017) و(كلاوسورا 2018).