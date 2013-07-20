هيفاء ردا على انتقادات جمهورها: "ياريت يتسكر عليكم قبر مع مومياء وخفافيش"

كتب : سهيلة حامد منذ 47 دقيقة

وجهت الفنانة هيفاء وهبي، رسالة إلى جمهورها ردًا على الانتقادات التي وجهت إليها بعد الألفاظ والسباب التي تلفظت بها في برنامج "رامز عنخ أمون"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "الحياة".

كتبت هيفاء عبر "تويتر"، "أنا بشكر اللي زعلوا بسبب خوفي من مقلب رامز.. بس بالرغم من انهيار نفسيتي أنا رديت له ياها بنفس الوجع، بالنسبة للناس اللي شايفين ردة فعلي قوية واللي فجأة بقى لساني ما بينقط إلا عسل بقلهن: ياريت يتسكر عليكن قبر مع مومياء وأفاعي وخفافيش وعيشوا رعشة القلب اللي عشتها بعدين شوفوا ردة فعلكم.. فعلًا أقوى حلقة بس جرب تعيدها يا رامز".