طالبات "الدراسات الإسلامية" بالأقصر يحتفلن بتخرجهن بين مرضى السرطان (صور)

الأقصر – محمد محروس:

قررت 60 طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية في الأقصر، إلغاء حفل التخرج الخاص بهن، وجمع أمواله ووضعها في صدقة جارية بمقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، للمساعدة في مواجهة السرطان بالصعيد، واحتفلت الطالبات بتخرجهن وسط المرضى في جو مبهج.

وقال بيان للمستشفى، اليوم، إن "خطوة طالبات الدراسات الإسلامية تعتبر بارقة أمل في جيل يسعى لدعم الأعمال الخيرية وخدمة مرضى السرطان بالمجان، من أهلهم بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد".

واحتفلت طالبات كلية الفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بتخرجهن بين المرضى، للتأكيد على أن أبناء المجتمع الصعيدي يشعرون بمرضاهم، ويتواجدون بينهم في أجمل لحظات حياتهم، ما يعد نجاحا للمستشفى في علاج الأورام بالمجان، وكذلك تغييرها لفكر الشباب في الدعم والتبرع والوقوف بجانب المرضى.

شملت زيارة الطالبات للمستشفى، جولة تفقدية لتقديم الدعم المعنوي للمرضى، والتعرف على خطوات متابعة واستقبال المرضى بصورة يومية بأقسام العلاج المختلفة.