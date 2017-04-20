محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي لصناع القرار

البحر الأحمر- أحمد عوض

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، بوفد من قادة دورة التعاون الإفريقي لصناع القرار بالغردقة، حيث يتكون الوفد من 34 ضابطا من مختلف دول إفريقيا.

في البداية، رحب المحافظ بجميع الحاضرين لتواجدهم بمدينة الغردقة، متمنيا لهم إقامة سعيدة على أرض المدينة السياحية، كما عرض نبذة عن المحافظة والتعريف بالصناعة الرئيسية بها وهي السياحة.

وأكد عبد الله أن مستقبل مصر وإفريقيا يرتبط ببعضهما البعض، حيث تسعى القيادة المصرية للتعاون المستمر مع جميع الدول الإفريقية، نظرا لأهمية ترسيخ مبادئ الترابط والأخوة بين جميع الشعوب الإفريقية.

وأوضح أنه يجب تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الإفريقية، وفتح آفاق تعاون جديدة في شتى المجالات، بما يتيح دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام.