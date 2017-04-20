أخبار عاجلة

برنامج قضية اليوم عن خروج برشلونة من ربع نهائي دوري الابطال -
الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله -
بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي -
"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج -
إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر -
مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق -
طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي -
الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي لصناع القرار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (1)محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (1)

محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (2)محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (2)

محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (4)محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (4)

محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (5)محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (5)

محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (6)محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (6)

محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (3)محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (3)

محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (7)محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (7)

محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (8)محافظ البحر الأحمر يلتقي بقادة دورة التعاون الإفريقي (8)

البحر الأحمر- أحمد عوض

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، بوفد من قادة دورة التعاون الإفريقي لصناع القرار بالغردقة، حيث يتكون الوفد من 34 ضابطا من مختلف دول إفريقيا.

في البداية، رحب المحافظ بجميع الحاضرين لتواجدهم بمدينة الغردقة، متمنيا لهم إقامة سعيدة على أرض المدينة السياحية، كما عرض نبذة عن المحافظة والتعريف بالصناعة الرئيسية بها وهي السياحة.

وأكد عبد الله أن مستقبل وإفريقيا يرتبط ببعضهما البعض، حيث تسعى القيادة المصرية للتعاون المستمر مع جميع الدول الإفريقية، نظرا لأهمية ترسيخ مبادئ الترابط والأخوة بين جميع الشعوب الإفريقية.

وأوضح أنه يجب تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الإفريقية، وفتح آفاق تعاون جديدة في شتى المجالات، بما يتيح دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هوم ديزاين" أول ملتقى يجمع مهندسي الديكور في مصر

"هوم ديزاين" أول ملتقى يجمع مهندسي الديكور في مصر

وزير التعليم العالي: مصر بها "جينات عبقرية" ستصل بنا إلى التقدم والازدهار

وزير التعليم العالي: مصر بها "جينات عبقرية" ستصل بنا إلى التقدم والازدهار

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

وزير خارجية السودان: لن نسمح بنشاط للمعارضة المصرية لدينا

وزير خارجية السودان: لن نسمح بنشاط للمعارضة المصرية لدينا