رئيس جامعة المنيا يحتفل بتخريج دفعة الاعتماد والجودة لكلية الصيدلة (صور)

المنيا ــ ريمون الراوي:

شهد الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم، حفل تخرج كلية الصيدلة لدفعة 2015/2016 الذي نظمته كلية الصيدلة بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا.

حضر الحفل، الدكتور جمال فضل، عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد سرحان، نقيب الصيادلة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

وأشاد الدكتور جمال أبوالمجد -خلال كلمته- بخريجى كلية الصيدلة هذا العام، ومجهوداتهم ودورهم الكبير في حصول الكلية على الجودة، مضيفا أن تخرجهم من الكلية درة على جبينهم وفخر لانتسابهم لكلية الصيدلة جامعة المنيا.

وشدد على ضرورة أن يكون الخريجون سفراء لكلياتهم وجامعتهم، وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية، ليكون تخرجهم بداية لمرحلة جديدة للارتقاء بالمجتمع وخدمته، مقدماً التهنئة والتقدير والعرفان لأولياء الأمور على ما بذلوه مع أبنائهم من جهد وكفاح، ليجنوا ثمار هذا الجهد اليوم.

وقال الدكتور جمال فضل عميد كلية الصيدلة، إن دفعة 2016 هى دفعة اعتماد الجودة للكلية، وكان لها الدور الكبير في نشر ثقافة الجودة داخل الكلية، حتى الحصول على الاعتماد، مؤكدا أن هذه المناسبة تعتبر أولى خطوات النجاح لهم على طريق حياتهم العملية، وستبقى في ذاكرتهم كعلامة توجههم نحو مستقبلم.