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بالصور.. محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري لبحث التعاون في مجال "التعليم"

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (1)محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (1)

محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (2)محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (2)

محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (3)محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (3)

محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (4)محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (4)

محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (5)محافظ أسيوط يلتقي السفير الكوري (5)

أسيوط - أسامة صديق:

التقى المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بمكتبه يون سون غو، سفير دولة كوريا الجنوبية لدى القاهرة، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، في إطار مشروع تعزيز الكفاءة الدراسية والتكنولوجيا المتقدمة والبحوث بالجامعات المصرية، من خلال التعاون بين وزارتي التعليم الكورية والمصرية.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، خلال اللقاء، وجود علاقات وثيقة ومشتركة بين وكوريا الجنوبية، منذ فترة طويلة فى مجالات عديدة، مرحبًا بالتعاون بين البلدين فى تطوير أنظمة التعليم وتبادل العلوم والتكنولوجيا ودعمه لأي أنشطة تساهم فى إحداث تطور تكنولوجي وحضاري بالمحافظة.

وقال السفير الكورى يون سون غو إن هذه الزيارة تعد مبدأية، وأنه سيكون هناك العديد من الزيارات خلال الفترة القادمة في إطار مشروع التعاون المشترك بين وزارتى التعليم الكورية والمصرية، معربًا عن إعجابه بجامعة أسيوط كأكبر الجامعات المصرية وأعرقها، منوهًا إلى إنشاء العديد من المختبرات والمعامل التي يتم من خلالها تبادل التكنولوجيا المتطورة في مجالات عديدة.

وفى ختام اللقاء قدم محافظ أسيوط درع المحافظة إلى السفير الكورى، ترحيبًا بالتعاون المشترك بين البلدين وتقديرًا للجهود المبذولة بالمحافظة.

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