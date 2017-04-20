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عامل يكسر عظام حوض "حماته" في الشرقية

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عامل يكسر عظام حوض "حماته" في الشرقية عامل يكسر عظام حوض "حماته" في الشرقية

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

تباشر نيابة صان الحجر، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تحقيقاتها، في إصابة ربة منزل من إحدى القرى التابعة لدائر المركز، بكسور بعظام الحوض والساق اليمنى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بوصول "هادية أحمد جمعة" 63 عامًا، مُقيمة بعزبة "أبو عريضة" بصان الحجر، إلى مستشفى الحسينية العام، مصابة بكسور بعظام الحوض والساق اليُمنى، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

بالانتقال وسؤال نجلها "رضا.م.س" 37 عامًا، صياد، اتهم "السيد.ح.الـ.م" عامل زراعي، زوج نجلة المجني عليها، وشقيقه "حسام"، ووالدته "عنايات.م.أ" بالتسبب في إصابة والدته.

وأشار نجل المجني عليها، إلى أنه أثناء توجه والدته إلى نجلتها وقعت مشادة كلامية بينها وزوج نجلتها، تطورت إلى مشاجرة بينها والمشكو في حقهم، والذين تعدوا عليها وتسببوا في كسر عظام حوضها وساقها اليُمنى، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 314 / 5 أحوال صان الحجر لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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