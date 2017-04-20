بالصور.. ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة

الإسكندرية – محمد عامر

أصيب أهالي محرم بك بوسط الإسكندرية، بحالة من الذعر، اليوم، بعد عثورهم على شنطة حريمي تخرج منها أسلاك، اشتبهوا في وجود قنبلة داخلها، حيث أخطروا الأجهزة الأمنية المعنية.

انتقلت قوة من مديرية الأمن وخبراء المفرقعات، وقوات من إدارة الحماية المدنية، لمكان البلاغ، حيث أخلت محيطه، وفرضت كردونًا أمنيًا حول مكان الشنطة.

وبالفحص، تبين أنها مجرد شنطة حريمي بها تليفون محمول تخرج منه أسلاك، وليس بها أي مواد متفجرة، والتأكد من سلبية البلاغ.

حررت الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.