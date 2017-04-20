أخبار عاجلة

برنامج قضية اليوم عن خروج برشلونة من ربع نهائي دوري الابطال -
الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله -
بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي -
"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج -
إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر -
مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق -
طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي -
الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة (1)ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة (1)

ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة (2)ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة (2)

ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة (3)ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة (3)

ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة (4)ذعر بين أهالي محرم بك بالإسكندرية بعد الاشتباه في وجود قنبلة (4)

الإسكندرية – محمد عامر

أصيب أهالي محرم بك بوسط الإسكندرية، بحالة من الذعر، اليوم، بعد عثورهم على شنطة حريمي تخرج منها أسلاك، اشتبهوا في وجود قنبلة داخلها، حيث أخطروا الأجهزة الأمنية المعنية.

انتقلت قوة من مديرية الأمن وخبراء المفرقعات، وقوات من إدارة الحماية المدنية، لمكان البلاغ، حيث أخلت محيطه، وفرضت كردونًا أمنيًا حول مكان الشنطة.

وبالفحص، تبين أنها مجرد شنطة حريمي بها تليفون محمول تخرج منه أسلاك، وليس بها أي مواد متفجرة، والتأكد من سلبية البلاغ.

حررت الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة شخصين إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية

إصابة شخصين إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية

بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي

بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي

"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج

"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج

إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر

إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر