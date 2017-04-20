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الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدًا الجمعة.. والقاهرة تسجل 37

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الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدًا الجمعة.. والقاهرة تسجل 37 الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدًا الجمعة.. والقاهرة تسجل 37

مصراوي Masrawy

طقس شديد الحرارة

كتبت- مادي غيث:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقس شديد الحرارة غدًا الجمعة، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقعت الهيئة، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومدن القناة والشوائب العالقة نهارًا على معظم الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على أنحاء البلاي "العظمى والصغرى":

القاهرة 23 37

الإسكندرية 20 29

مرسى مطروح 17 23

بورسعيد 20 29

دمياط 19 29 

بلطيم 19 32

الإسماعيلية 17 38

السويس 17 39

العريش 11 32 

الغردقة 24 37

شرم الشيخ 24 37

المنيا 17 38

الفيوم 18 39

وسط الدلتا 22 36

سوهاج 18 38

الأقصر 21 40

أسوان 21 40

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مصراوي Masrawy

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