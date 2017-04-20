10 أعمال فنية جعلت «السقا» ملك «الإصابات».. كاد يفقد بصره بسبب أحدها

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بطل الأكشن الأول بلا منازع في الجيل الحالي الذي يرضى بقضاء حياته ثمنًا للفن على أن يستعين بدوبلير، فمتعة الجمهور عند مشاهدته هي غايته الأولى من التمثيل، وصدق المشهد وجودته معياره الأول في العمل، هكذا عرف الفنان "أحمد السقا" على مدار مشواره الفني الذي تجاوز الثلاثين عامًا.

ونظرًا لحبه الشديد لأعمال الأكشن وتفضيله أداءها بنفسه؛ فالفنان "أحمد السقا" نجح في الفوز بلقب "ملك الإصابات" أيضًا، فما جناه من الفن لم يكن نجاحًا فقط؛ وإنما كان له تأثير على صحته أيضًا.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الأعمال الفنية التي جازف فيها "السقا" بصحته، وكاد أن يفقد حياته بسبب بعضها، ومنها:

1- مافيا

تعرضت حياة الفنان أحمد السقا للخطر في عدة مشاهد بفيلم "مافيا"، حيث أصيب بقطع في الرباط الصليبي أثناء تصويره أحد المشاهد مع الفنان أحمد رزق، كما أوضح "السقا" في لقاء سابق له ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية "إسعاد يونس"، أن كثرة الكثبان الرملية بأحد الجبال التي تطلب تصويرها في الفيلم أصابته بجروح عديدة، كما أنه كاد يغرق في أحد المشاهد، موضحًا أن حبه للفن هو الذي دفعه للمغامرة بنفسه.



2- الديلر

عقب الانتهاء من تصوير فيلم "الديلر"، تبين إصابة السقا في الرباط الصليبي بركبته، واستدعت الحالة إجراء جراحة عاجلة، ولكنه تماثل للشفاء بعدها بفترة، وظهر السقا في عدد بمشاهد الأكشن في الفيلم التي تطلبت منه مجهودًا عاليًا، وعلى ما يبدو أنها كانت السبب في إرهاقه.

3- أفريكانو

"شوفت الموت في أفريكانو"، هكذا وصف الفنان "أحمد السقا" صعوبة دوره في فيلم "أفريكانو"، وأوضح في لقاء سابق له ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية "إسعاد يونس"، أن أصعب مشاهد الفيلم كان المشهد الخاص بنصب كمين للأسد عن طريق ربط دجاجة مذبوحة بحبل تتصل بحفرة كان من المفترض أن يقع بها الأسد ثم ينزل له أحمد السقا، والذي أوضح أنه أثناء النزول كاد الحبل الذي يربطه أن ينقطع وهو ما كان سيعرضه للموت.



4- ابن القنصل

رغم أن "السقا" هذه المرة لم يصب أثناء التصوير؛ فإنه أصيب بسبب تزاحم الجمهور عليه أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "ابن القنصل" في الإسكندرية، حيث اصطدم بعمود حديدي مما تسبب في إصابته بساقه وتم نقله للمستشفى وأجرى بها جراحة بسيطة، ومع ذلك أصرّ على استئناف التصوير ورفض أخذ إجازة.

5- الجزيرة

في عام 2007 أثناء تصويره فيلم "الجزيرة"، أصيب الفنان أحمد السقا بفقدان مؤقت للبصر بسبب تناثر فارغ الرصاص من مسدس "فشنك" ودخوله عينه اليسرى، مما نتج عنه انفجار في مقلة العين ونزيف، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفيات لإجراء جراحة عاجلة وبعد أيام قليلة بدأ السقا في استعادة نظره تدريجيًّا.

6- الجزيرة 2

لم يتعظ الفنان أحمد السقا مما تعرض له في الجزء الأول من "الجزيرة"، ولكنه أصيب بجروح بالغة عند تصوير الجزء الثاني من الفيلم، وظهرت عليه تلك الإصابات أثناء حضوره مراسم تشيع جثمان والدة الإعلامي عمرو أديب في مايو عام 2014، حيث ظهر أثر الإصابات على يديه بشكل ملفت دفع بعض الحاضرين بالجنازة لسؤاله عنها، فأكد لهم أنها إصابات خفيفة نتيجة تصوير بعض مشاهد الأكشن بالفيلم.

7- إبراهيم الأبيض

في أحد مشاهد الفيلم بمقر الحزب الوطني بمنطقة القلعة، تعرض الفنان أحمد السقا للإصابة بقدمه أثناء نزوله من السلم، حيث التوت قدمه، مما تسبب في تأجيل تصوير الفيلم حتى امتثل للشفاء.

8- من 30 سنة

في أولى أيام تصوير فيلم "من 30 سنة"، أصيب الفنان "أحمد السقا" أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن بجروح وكدمات في ذراعه الأيمن، مما تطلب ذهابه للمستشفى لعلاجها.

9- ذهاب وعودة

أكد الفنان أحمد السقا أنه تعرض لإصابات عديدة أثناء تصوير مسلسل "ذهاب وعودة"، وقال في تصريحات صحفية سابقة لأحد المواقع الإخبارية: "لقد اعتدت على الإصابات بكل عمل أشارك به، وفي هذا المسلسل أصبت بجرح كبير في يدي خلال مشهد جمعني بالفنان إيهاب فهمي، وتطلب مني ضربه بقسوة؛ و تسبب انفعالي واندماجي بالمشهد في خروجي مُصابًا".

10- الحصان الأسود

بينما كان يقوم "السقا" بأداء أحد المشاهد في مسلسل "الحصان الأسود" المقرر عرضه في رمضان المقبل، فوجىء العاملون بسقوطه على الأرض مغشيًا عليه، وكان السقا يظهر في المشهد واقفًا أمام المرآة يسترجع أمور خاصة مرت بحياة الشخصية التي يقدمها، وكان من المفترض أن يسقط أرضًا في المشهد، وسقط بالفعل فتخيل الجميع أنه يمثل، ولكنهم فوجئوا بدخوله في حالة إغماء، حيث عانى السقا من إرهاق شديد.