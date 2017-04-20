«الجن ضربني بالطوب» و«نفسي أتحجب وأرضي ربنا».. أجرأ تصريحات ريهام سعيد

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حلت الإعلامية ريهام سعيد ضيفة على برنامج "أنا وأنا" الذى تقدمه الإعلامية سمر يسرى عبر فضائية "On E"، وكشفت خلال الحلقة عن العديد من جوانب حياتها الشخصية والمهنية، والتى نرصد أبرزها خلال التقرير التالى..

باسم يوسف وراء وقف برنامجي

اتهمت ريهام سعيد الإعلامي الساخر باسم يوسف بالوقوف وراء وقف برنامجها الذي يذاع على قناة "النهار"، خاصة بعد أزمتها مع "فتاة المول" وعرضها صورًا شخصية لها بعدما تعرضت للتحرش في أحد المولات الشهيرة بالقاهرة، قائلة: "ليه أحمد موسى متوقفش لما عرض صور خالد يوسف، برنامجي اتوقف عشان مليون حاجة، وباسم يوسف راح قال للمعلنين انسحبوا من برنامج ريهام سعيد، متضايق من البرنامج ولا من تحيا مصر ومن بدلة الجيش ومتضايق من دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي ومن ريهام اللي بتدعم الجيش والداخلية.

أول رد لها على وصف "الجندي" لها بـ ''الرقاصة''

ردت على مهاجمة الشيخ خالد الجندي لبرنامجها ووصفه لها بأنها "راقصة"، بأنها تفهم الدين بشكل جيد ولن ترد على إساءته لها، قائلة: "رجل دين بيقول عليَّ رقاصة!!..مش هنزل للمستوى دا.. وقررت أن أرتقى بأخلاقى..وهذه ليست طريقة رجل دين.. دى حاجة تثير الاشمئزاز".

"ذهبت لدكتور نفسي"

كشفت ريهام سعيد عن لجوئها لـ"دكتور نفسى" بسبب ما يتناوله برنامجها من "مصائب وموت ومرضى"، مؤكدة: "كانت مرة وعالجت بعدها نفسى، وأنا الآن عندى لا مبالاة ومش متصالحة مع نفسى ولا فارق معايا حاجة".

"نفسى اتحجب وأرضى ربنا"

قالت ريهام سعيد إنها مع إقرار قانون بفرض ارتداء الحجاب، مؤكدة أن هذا الأمر يسعدها لأنها تتمنى أن ترتديه، قائلة: "عشان أنا نفسى أتحجب وأرضى ربنا وهذا القرار يراودنى كل يوم، بس صعب عليَّ الآن ولا يوجد لدى صديقات محجبات".

"تعدد زيجاتي يعكس شخصيتى المحترمة"

كشفت ريهام سعيد عن بداية تجربتها فى الزواج حيث كانت حينها في عمر الـ19، ولكن الزواج لم يستمر طويلًا وانفصلت عنه بعد 7 سنوات كما تزوجت مرتين أخريين، قائلة: "تعدد الزيجات يعكس شخصية محترمة، وأنا مصحبتش رجالة، الستات اللي بتُطلق كلها عادي ممكن تعمل علاقات وتصاحب أو تتجوز عرفي، لكن أنا لأ".

وتابعت: "الستات المطلقات اللي بتصاحب مش محترمات، لأنهم أكيد مش هيصاحبوا يلعبوا كوتشينة، أنا بقى لا اتجوزت عرفي ولا صاحبت، وللأسف مجتمعنا بيقول إن الجواز كذا مرة عيب، لازم الواحدة تضرب ورقة، وتصاحب اتنين تلاتة، وبعدين يتقال إنها ضحت عشان أولادها ومتجوزتش، ده فيلم عربي".

"الجن ضربني بالطوب وأنا نايمة"

كشفت عن مفاجأة في حلقتها الشهيرة عن الجن والتي استضافت فيها 5 فتيات وعرضت لعملية خراج الجن من أجسادهن على الهواء، مؤكدة أنها قامت بإلغاء تصوير الحلقة قبل السفر لطنطا 3 مرات، ولكن القدر شاء أن يتم تصويرها، مؤكدة أنها تعرضت لأذى من الجن بعد تلك الحلقة وكان هناك "طوب" يلقى عليها خلال نومها.

