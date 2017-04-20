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المحافظين: توقعات صندوق النقد بتراجع عجز الموازنة دليل نجاح للإصلاح الاقتصادي

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المحافظين: توقعات صندوق النقد بتراجع عجز الموازنة دليل نجاح للإصلاح الاقتصادي المحافظين: توقعات صندوق النقد بتراجع عجز الموازنة دليل نجاح للإصلاح الاقتصادي

التحرير

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قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن توقعات صندوق النقد الدولى بتراجع العجز الأولى بموازنة العام الحالى فى إلى 2.8% من الناتج المحلى الأجمالى بدلاً من 4.2% العام المالى الماضى، يعتبر دليل نجاح للحكومة المصرية فى إدارة ملف الإصلاحات المالية والهيكلية التى تجريها مصر منذ عدة أشهر حتى قبل اتخاذ قرارا بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى أو اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن شمول تقرير الرصد المالى الذى صدر عن صندوق النقد الدولى على توقعات بتراجع العجز الأولى فى الموازنة العامة وتحوله إلى فائض بنسبة 1.2% فى العام المالى 2018/2019 من شأنه يدفع نحو جذب مزيد من الاستثمارات وحدوث تراجعات قريبة للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، وحدوث انتعاشه ملحوظة فى الاقتصاد المصرى.

وأشار أمين العاصمة بحزب المحافظين، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي فى مصر يتطلب توسيع برنامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة لتشتمل على أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا، سواء من خلال برنامج تكافل وكرامة أو استحداث برامج أخرى للحماية الاجتماعية للحد من أثر الاجراءات الاقتصادية على الطبقات محدودة الدخل.

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التحرير

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