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وكيل لجنة الزراعة: تصريحات وزير خارجية إثيوبيا تؤكد حق مصر في حصتها من مياه النيل

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وكيل لجنة الزراعة: تصريحات وزير خارجية إثيوبيا تؤكد حق مصر في حصتها من مياه النيل وكيل لجنة الزراعة: تصريحات وزير خارجية إثيوبيا تؤكد حق مصر في حصتها من مياه النيل

التحرير

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أشاد النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بزيارة وزير الخارجية الإثيوبي إلى القاهرة، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقة التاريخية بين وإثيوبيا.

وأضاف موسى في بيان، اليوم، الخميس، أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة لمصر في ملف أزمة سد النهضة، موضحا أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي خلال زيارته للقاهرة تؤكد على حق مصر في حصتها من مياه النيل وحق إثيوبيا في التنمية.

وأشار إلى أنه اتضح ذلك حينما قال «إننا لن نعمل ضد شعب مصر ولدينا مصلحة استغلال مواردنا الوطنية ولا يمكن لمصر أن تضر أيضا بمصالحنا»، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الزيارة من خلال إقامة مشاريع استثمارية لمصر في إثيوبيا وإيجاد تعاون مشترك بين البلدين في كل المجالات لإزالة أي خلافات فيما بينهم بسبب أزمة سد النهضة.

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التحرير

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