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«قومي الفلك»: الخميس المقبل.. غرة شهر شعبان

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«قومي الفلك»: الخميس المقبل.. غرة شهر شعبان «قومي الفلك»: الخميس المقبل.. غرة شهر شعبان

التحرير

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قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن حسابات المعهد الفلكية أشارت إلى أن يوم الخميس المقبل، سيكون غرة شهر شعبان للعام الهجري الحالي ١٤٣٨، مؤكدًا أن الأربعاء المقبل "يوم الرؤية"، آخر أيام شهر رجب محددًا عدته هذا العام ب٢٩ يومًا.

أضاف عودة، أن عدد أيام شهر شعبان ستكون ٣٠ يومًا، وأن هلاله سيولد في تمام الساعة الثانية و١٦ دقيقة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الأربعاء المقبل، وسيبقى في سمائها لمدة دقيقتين بعد غروب شمس ذلك اليوم، فيما سيبقى في باقي محافظات بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين دقيقة لخمس دقائق.

 أشار عودة - إلى أن هلال شعبان سيبقى بعد ميلاده في سماء مكة المكرمة لمدة ٤ دقائق، وسيمكث في سماء بعض المدن العربية والإسلامية لمدد تترواح بين طقيقة واحدة و١٥ دقيقة مما يمكن من رصده، وعليه فإن اليوم التالي ليوم الرؤية وهو الخميس المقبل، سيكون بداية شهر شعبان.

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التحرير

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