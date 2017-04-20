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«اتصالات البرلمان» تُحرج ياسر القاضي

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«اتصالات البرلمان» تُحرج ياسر القاضي «اتصالات البرلمان» تُحرج ياسر القاضي

التحرير

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عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد اجتماعًا، لنظر طلبى الإحاطة المقدمين من النائب تادرس قلدس تادرس بشأن مصنع الهواتف المحمولة الذى أعلن عن التعاقد على إقامته بالقرية التكنولوجية بأسيوط.

وقالت اللجنة فى بيان صحفي، إن الاجتماع حضره المهندس أحمد السبكى (نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات) والدكتورحسام الدين عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات، والمهندس  محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للمناطق التكنولوجية.

وأشارت اللجنة، إلى أن النائب تادرس قلدس، مقدم طلب الإحاطةِ، أفاد أن المصنع المزمع إنشاؤه بالقرية التكنولوجية بأسيوط كان من المفترض أن يفتتح أول شهر يوليو القادم، ولا يوجد أية علامات أو تجهيزات تشير إلى ذلك، وأن الملتقى التوظيفى الثانى الذى وعدت به أسماء حسنى رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لم يحدد له موعد ولم يتم الاتصال بالأشخاص الذين تقدموا للعمل بالقرية التكنولوجية لاختبارهم أو تدريبهم.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السبكى، أنه سيتم الانتهاء من مبانى المصنع فى الربع الأخير من هذا العام وقد تم إرسال مندوب من الشركة القائمة بعملية البناء إلى الصين لرؤية النموذج الفعلى للمصنع هناك وتم اعتماد الرسومات ولكن الأرض التي سيقام عليها المشروع أرض صخرية مما أدى إلى تأخر فى  الأعمال.

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التحرير

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