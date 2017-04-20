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«دفاع البرلمان» توضح حقيقة تهديدات كوريا بـ«هجوم نووى» ضد أمريكا

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«دفاع البرلمان» توضح حقيقة تهديدات كوريا بـ«هجوم نووى» ضد أمريكا «دفاع البرلمان» توضح حقيقة تهديدات كوريا بـ«هجوم نووى» ضد أمريكا

التحرير

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قال يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تهديدات كوريا الشمالية بشن هجوم نووي تجاه أمريكا حال التحرّك ضدها، عبارة عن استعراض عضلات، وتراشق بالكلمات، مؤكدًا أن تطور الموضوع أو حدوث تلك التدعيات ستكون هناك حرب عالمية.

أضاف الكدواني، لـ"التحرير"، اليوم الخميس، أن تلك الأزمة لن تصل إلى هذا المستوى، مستدركًا: "من الصعب حدوث أي صراعات مسلحة بهذا الشكل سواء من الجانب الأمريكي أو الروسي، وفي نهاية الأمر تنتهى باحتواء أمريكي لكوريا الشمالية".

وأعلنت كوريا الشمالية، أنها على استعداد للرد بالسلاح النووي، أو أي هجوم قد يستهدفها، وستواصل الاختبارات الصاروخية، وسترد بضربة استباقية نووية على أي عمل عسكري أمريكي ضدها.

  

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التحرير

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