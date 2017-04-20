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نائبة شبرا الخيمة تهاجم الحكومة: أدخلت الشعب «المفرمة»

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نائبة شبرا الخيمة تهاجم الحكومة: أدخلت الشعب «المفرمة» نائبة شبرا الخيمة تهاجم الحكومة: أدخلت الشعب «المفرمة»

التحرير

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هاجمت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عن شبرا الخيمة، حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلة: فشلت تماما في فرض الرقابة على الأسواق، والمواطنون أصبحوا لا يتحملون العيش بسبب الارتفاع الجنوني في السلع، إضافة إلى وجود مواد الغذائية فاسدة أصبحت تملأ الأسواق.

وأضافت نائبة شبرا الخيمة، في تصريح صحفي، أن الشعب المصري غير راض تماما عن أداء مجلس النواب بسبب هذه التجاوزات التي تتسبب فيها التي أدخلت الشعب المفرمة، وحملت الفقراء ومحدودي الدخل فوق طاقتهم.

وطالبت النائبة، الحكومة بضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لخفض الأسعار، مشيرة إلى أن النواب على استعداد لمساعدة الحكومة في ضبط الأسعار بالأسواق من خلال سن التشريعات اللازمة.

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التحرير

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