برلمانية تطالب الحكومة بإرسال قانون مناهضة العنف ضد المرأة

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طالبت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة إرسال قانون مناهضة العنف، لمواجهة انتشار حوادث التحرش الجنسى والاغتصاب بهدف تغليظ العقوبات ضد كل من يسول له نفسه إرتكاب هذه الجريمة.

وقالت النائبة في تصريحات صحفيه لها، إن المجلس القومى للمرأة قام بإعداد مشروع قانون لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة بداية من التحرش بكل أشكاله حتى هتك العرض والاغتصاب، لافتاً إلى أن هناك مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، ولكنه لم يسلم إلى البرلمان حتى الآن.

ولفتت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة في انتظار وصول ذلك القانون، تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة بمجلس النواب تمهيداً لإقراره.