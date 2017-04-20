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برلمانية تطالب الحكومة بإرسال قانون مناهضة العنف ضد المرأة

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برلمانية تطالب الحكومة بإرسال قانون مناهضة العنف ضد المرأة برلمانية تطالب الحكومة بإرسال قانون مناهضة العنف ضد المرأة

التحرير

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طالبت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة إرسال قانون مناهضة العنف، لمواجهة انتشار التحرش الجنسى والاغتصاب بهدف تغليظ العقوبات ضد كل من يسول له نفسه إرتكاب هذه الجريمة.

وقالت النائبة في تصريحات صحفيه لها، إن المجلس القومى للمرأة قام بإعداد مشروع قانون لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة بداية من التحرش بكل أشكاله حتى هتك العرض والاغتصاب، لافتاً إلى أن هناك مشروع قانون آخر مقدم من لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، ولكنه لم يسلم إلى البرلمان حتى الآن.

ولفتت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة في انتظار وصول ذلك القانون، تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة بمجلس النواب تمهيداً لإقراره.

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التحرير

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