طلب إحاطة لوزير البترول لإهدار المال العام

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قدمت النائبة غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام، طلب إحاطة عاجل موجه للمهندس طارق الملا، وزير البترول، بشأن إهدار المال العام بشركة مصر للبترول من خلال انخفاض إجمالي الربح الفعلي إلى 253.736 مليون جنيه، بنسبة 2.1% على المستهدف لنفس العام حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بمخالفات شركات قطاع البترول عن العام المالي 2015/ 2016.

وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة، انخفاض قيمة الإنتاج بسعر البيع إلى 2755 مليون جنيه، مقابل 2969.127 مليون جنيه عن العام السابق، إلى جانب ارتفاع قيمة الإنتاج بأسعار السنة السابقة، وارتفاع الأجور الكلية بنسبة 14% وبنحو يزيد على 199 مليون جنيه.

وأضافت أنه تبين أيضًا انخفاض مُحقق فى الإيرادات عن المُستهدف بسبب انخفاض مبيعات بضائع اشترتها الشركة بغرض البيع، وتسببت في خسارة قدرها 6138.296 مليون جنيه، كما انخفضت قيمة الإنتاج عن العام الماضي بنحو 214.127 مليون جنيه بنسبة 7.2%، وأصبح فارق الزيادة بين العام الحالي والعام الماضي إلى 199.207 مليون جنيه.

وطالبت وزير البترول باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إهدار المال العام في شركة مصر للبترول.