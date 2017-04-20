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لوس أنجلوس يعرض 5 ملايين إسترليني سنويًا لضم «السلطان»

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لوس أنجلوس يعرض 5 ملايين إسترليني سنويًا لضم «السلطان» لوس أنجلوس يعرض 5 ملايين إسترليني سنويًا لضم «السلطان»

التحرير

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ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن نادى لوس أنجلوس الأمريكي لكرة القدم عرض على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي مانشستر يونايتد راتبًا سنويًا قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني لإقناعه بالانضمام لصفوفه في موسم الانتقالات الصيفية.

ولن يشارك لوس إنجلوس في أي مباريات قبل شهر مارس المقبل لكنه تقدم بهذا العرض الضخم لإبراهيموفيتش الذي ينتهى عقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم، وهو ما يسمح ببقاء النجم السويدي في صفوف مانشستر يونايتد لجزء كبير من الموسم المقبل.

وفي حالة إتمام الصفقة فإن إبراهيموفيتش سيقترب راتبه من أعلى رواتب النجوم التي تلعب في الدوري الأمريكي ولكنه سيكون أقل في الراتب مما يتلقاه البرازيلي كاكا نجم أورلاندو سيتي وسيباستيان جيوفينكو نجم تورونتو.

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التحرير

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