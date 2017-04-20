أرقام لا تفوتك عن «الفرسان الأربعة» في نصف نهائي دوري الأبطال

التحرير

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة غدًا الجمعة، قرعة دور النصف نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة، التي ستقام في مدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة الـ1 عصرًا.

الفرق الأربعة المتأهلة كان لليجا الإسبانية منها نصيب الأسد بوجود فريقين وهما ريال مدريد، وأتليتيكو مدريد، بينما سيمثل الدوري الإيطالي "الكالتشيو" يوفنتوس، بينما سيمثل الدوري الفرنسي فريق موناكو.

وستقام لقاءات دور النصف نهائي في شهر مايو المقبل، حيث ستُلعب مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2و3 من الشهر، بينما ستكون مباريات العودة بعدها بأسبوع، وتحديدا يومي 9و10، على أن يتم تبادل الأيام بين الذهاب والإياب.

وقبل القرعة.. «التحرير» يستعرض لكم في السطور التالية أرقاما عن الفرسان الأربعة في نصف نهائي دوري الأبطال:

أتلتيكو مدريد الإسباني

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الرابع.

- لعب: 10 مباريات فاز في 7 وتعادل 2 وخسر 1.. سجل 13 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: أوبلاك - جودين - فليبي لويز - ساؤول - كوكي - كاراسكو - جيرزمان - جاميرو.

- آخر مشاركة في الدور نصف نهائي: الموسم الماضي 2015-2016.. فاز على بايرن ميونخ (2-2).

- أرقامه في الدور نصف نهائي: فاز 3 وخسر 2.

- الأكثر تهديفًا: أنطوان جريزمان برصيد 5 أهداف.

- أفضل إنجاز حققه في المسابقات الأوروبية: الوصيف للبطولة في ثلاث مناسبات آخرها 2016.

يوفنتوس الإيطالي

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الخامس.

- لعب 10 مباريات، فاز في 7 وتعادل 3 وخسر 0.. سجل 17 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: بوفون - ألفيس - بانوتشي - كليني - بيانتيش - خضيرة - ديبالا - هيجواين.

- آخر مشاركة في الدور نصف نهائي: موسم 2014-2015.. فاز على ريال مدريد (3-2).

- أرقامه في الدور نصف نهائي: فاز 8 وخسر 3.

- الأكثر تهديفًا: باولو ديبالا برصيد 4 أهداف.

- أفضل إنجاز حققه في المسابقات الأوروبية: توج باللقب في مرتين آخرها 1996.

موناكو الفرنسي

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الثلاثون.

- لعب 10 مباريات فاز في 6 وتعادل 2 وخسر 2.. سجل 21 هدفًا واستقبلت شباكه 16 أهداف.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: فابينو - ميندي - بكايوكو - بيرنارد سيلفا - فالكاو - مبابي - ليمار.

- آخر مشاركة في الدور نصف نهائي: موسم 2003-2004.. فاز على تشيلسي (5-3).

- أرقامه في الدور نصف نهائي: فاز 1 وخسر 2.

- الأكثر تهديفًا: فالكاو ومبابي برصيد 5 أهداف.

- أفضل إنجاز حققه في المسابقات الأوروبية: الوصيف في بطولة 2004.

ريال مدريد الإسباني

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الأول.

- لعب 10 مباريات فاز في 7 وتعادل 3 وخسر 0.. سجل 28 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: نافاس - راموس - مارسليو - كروس - مودريتش - بيل - بنزيما - رونالدو.

- آخر مشاركة في الدور نصف نهائي: الموسم الماضي 2015-2016.. فاز على مانشستر سيتي (1-0).

- أرقامه في الدور نصف نهائي: فاز 14 وخسر 13.

- الأكثر تهديفًا: كريستيانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

- أفضل إنجاز حققه في المسابقات الأوروبية: حقق اللقب في 11 مناسبة آخرها 2016.