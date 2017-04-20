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المفوضين تحجز دعوى إلزام سويسرا برد الأموال المهربة من رموز مبارك

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المفوضين تحجز دعوى إلزام سويسرا برد الأموال المهربة من رموز مبارك المفوضين تحجز دعوى إلزام سويسرا برد الأموال المهربة من رموز مبارك

مصراوي Masrawy

إلزام سويسرا برد الأموال المهربة من رموز مبارك

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الاولى مفوضين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز نظر الدعوى المقامة من المحامي عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها .

وذكر "عبيد" في دعواه رقم 5926 لسنة 71 ق، التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتي لم تسفر عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالى 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.

وطالب "عبيد" في دعواه، باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقي الدول برد الأموال المهربة اليها من جمهورية العربية.

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