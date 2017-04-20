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إحالة أوراق متهم بقتل عامل زراعي بـ"الخرطوش" في الشرقية للمفتي

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إحالة أوراق متهم بقتل عامل زراعي بـ"الخرطوش" في الشرقية للمفتي إحالة أوراق متهم بقتل عامل زراعي بـ"الخرطوش" في الشرقية للمفتي

مصراوي Masrawy

إحالة أوراق متهم بقتل عامل زراعي

الشرقية – فاطمة الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار محمد وفيق طه، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، إحالة أوراق أحد المتهمين في القضية رقم 55081 جنايات بلبيس لسنة 2015، بقتل عامل زراعي برش خرطوش، إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الدور الثاني من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة، قد أحالت القضية المُقيدة برقم 3527 كلي جنوب الزقازيق، والمتهم فيها "هشام.ي.ع.ع" 32 عامًا، سائق، (محبوس)، وشقيقيه "ياسر" و"السيد"، و"علي.ع.م.ع.غ" جميعهم هاربين، إلى محكمة الجنايات، لقتلهم "عبدالفتاح.ع.إ" عامل زراعي، برش خرطوش في يمين صدره، فيما أمرت النيابة بضبط وإحضار باقي المتهمين.

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