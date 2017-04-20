حل لغز مقتل سمسار بـ 5 طلقات في أكتوبر.. مطاردة مع 4 خفراء أنهت حياته

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن بالجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، في كشف ملابسات مقتل سمسار عُثر على جثته داخل سيارة بأكتوبر.

وكان اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة، وائل محمد، سمسار، مقتولًا وبها آثار 5 طلقات بالصدر بالقرب من مشروع "ابني بيتك".

وكشفت تحريات العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، أن 4 خفراء خصوصيين بمنطقة "ابني بيتك" وراء الجريمة، حيث تمكن المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلي وطبنجة بأحد الأكمنة.

وأقر المتهمون الأربعة بإطلاق النار على المجني عليه؛ لاتهامه بسرقة عدد من المنازل، آخرها شقة أمين شرطة بشرطة النقل والمواصلات.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.