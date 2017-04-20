أخبار عاجلة

برنامج قضية اليوم عن خروج برشلونة من ربع نهائي دوري الابطال -
الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله -
بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي -
"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج -
إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر -
مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق -
طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي -
الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حل لغز مقتل سمسار بـ 5 طلقات في أكتوبر.. مطاردة مع 4 خفراء أنهت حياته

Google+ Print
حل لغز مقتل سمسار بـ 5 طلقات في أكتوبر.. مطاردة مع 4 خفراء أنهت حياته حل لغز مقتل سمسار بـ 5 طلقات في أكتوبر.. مطاردة مع 4 خفراء أنهت حياته

مصراوي Masrawy

حل لغز مقتل سمسار

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن بالجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، في كشف ملابسات مقتل سمسار عُثر على جثته داخل سيارة بأكتوبر.

وكان اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة، وائل محمد، سمسار، مقتولًا وبها آثار 5 طلقات بالصدر بالقرب من مشروع "ابني بيتك".

وكشفت تحريات العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، أن 4 خفراء خصوصيين بمنطقة "ابني بيتك" وراء الجريمة، حيث تمكن المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلي وطبنجة بأحد الأكمنة.

وأقر المتهمون الأربعة بإطلاق النار على المجني عليه؛ لاتهامه بسرقة عدد من المنازل، آخرها شقة أمين شرطة بشرطة النقل والمواصلات.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة شخصين إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية

إصابة شخصين إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية

بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي

بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي

"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج

"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج

إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر

إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر