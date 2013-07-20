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الحلقة التاسعة من "ذات": افتتاح سفارة إسرائيل في مصر وفشل مشروع "الحلل الكهربائية" الذي أسسته "ذات" مع جيرانها

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الحلقة التاسعة من "ذات": افتتاح سفارة إسرائيل في مصر وفشل مشروع "الحلل الكهربائية" الذي أسسته "ذات" مع جيرانها الحلقة التاسعة من "ذات": افتتاح سفارة إسرائيل في مصر وفشل مشروع "الحلل الكهربائية" الذي أسسته "ذات" مع جيرانها

كتب : عمرو عز الدين منذ 40 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من "ذات" تحولات المجتمع المصري بعد عودة الرجال من دول الخليج بأفكار دينية مختلفة عن المجتمع، وارتداء إحدى زميلاتها "البونيه" لتغطية شعرها، وفي نفس الوقت يأتي خبر افتتاح السفارة الإسرائيلية على النيل، ورفع العلم الإسرائيلي على أرض ، وهو ما يثير حزن "ذات" وموافقة عبدالمجيد الذي يرى أن السادات أعطى الإسرائيليين شقة في الجيزة وأخذ مكانها سيناء.

بعدها يتقابل عبدالمجيد مع جارهم الجديد، بعد مرض زوجته وطلبه مساعدة ذات، الذي يخبره أنه تزوج مرة أخرى لأن زوجته الأولى لا تنجب إلا بنات، ما يدفع عبدالمجيد إلى التفكير في هذه الفكرة، على الرغم من تعجبه من قدرته على مصاريف بيتين.

يقوم جارهم الجديد بدعوتهم على الغداء مستخدما "حلّة" جديدة تطهو الطعام بالكهرباء وبسرعة في خلال ربع الساعة، وتفكر ذات في مشروع الحلة الكهربية مع جارتها الجديدة، وتذهب بها إلى العمل لتنبهر زميلاتها بتلك الحلة العجيبة، وتبدأ في تلقي طلبات زميلاتها بينما يعمل زوجها وجاره على تصنيع هذه الحلل مع كهربائي، قبل أن يفشل المشروع بعد إصابة مدير عبدالمجيد بصدمة كهربائية وكذلك مدير جارهم، وزميلات ذات في ماسبيرو، وتنتهي الحلقة بخبر إعلان إسرائيل للقدس عاصمة إسرائيل.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري.

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