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المتهمة بقتل طفلتها في المرج:" قالتلي مش بحبك.. فقتلتها من غير ما أقصد"

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المتهمة بقتل طفلتها في المرج:" قالتلي مش بحبك.. فقتلتها من غير ما أقصد" المتهمة بقتل طفلتها في المرج:" قالتلي مش بحبك.. فقتلتها من غير ما أقصد"

مصراوي Masrawy

قتل طفلتها في المرج

كتب- طارق سمير:

استمعت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد فتحي طه، لأقوال المتهمة بقتل طفلتها بالمرج البالغة من العمر ست سنوات.

وقالت الأم في أقوالها أمام النيابة، إن ابنتها ظلت تلح وتبكي كثيرا للعودة الى جدها لوالدها للعيش معه، قائلة " مابحبكيش يا ماما، وبحب جدو"، مما آثار غضبها فدفعتها إلى الأرض فسقطت الطفلة، وارتطمت رأسها بالأرض.

أضافت أنها لم تقصد قتلها، ونقلتها للمستشفى لإسعافها لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابة في رأسها.

تابعت المتهمة، أن لديها أربع أطفال من بينهم المجني عليها، ومنذ صغرها وهي تعيش برفقة جدها، وأرادت ان تعود للعيش معه من جديد بعدما تركته منذ فترة وجاءت للعيش معها.

وأردفت: "كنت على خلاف مع حمايا لتعديه عليا بالضرب، والطفلة ألحت كثيرًا للذهاب إليه مما أثار غضبي، فدفعتها بقوة دون قصد ففارقت الحياة".

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