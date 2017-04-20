الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين في أحداث عنف إمبابة

كتب- عمرو علي:

تصوير- علاء احمد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، الخميس، بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين في أحداث العنف التي وقعت بشارع الوحدة بإمبابة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على كل من، عادل خلف عبد العال، محمود شوقى حنفى، حجازى عبد العال، إسلام عيد، محمد خالد محمد عفيفي، كما عاقبت علاء شعبان أبو الفضل، أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، بالسجن المشدد 15 عام

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكي بشارع الوحدة.