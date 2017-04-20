إغلاق مركز "نساء وتوليد" بسبب الإهمال الطبي في المنوفية

المنوفية مروة فاضل

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الخميس، إغلاق مركز إنجاب للنساء والتوليد بمركز ومدينة الشهداء لمدة شهر؛ لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى بغرفة العمليات وعدم اكتمال دائرة التعقيم بالإضافة إلى الاحتفاظ بأدوية غير صالحة للتخزين.

كما قرر المحافظ إغلاق جناح العمليات والعناية المركزة بمستشفيي زمزم والمواساة بمركز ومدينة تلا؛ لعدم جاهزية غرفة العناية المركزة ووجود مستهلكات منتهية الصلاحية داخل جناح العمليات ومخالفة إجراءات مكافحة العدوى وكذلك غلق عيادة الأسنان بمستشفى المواساة لمزاولة المهنة دون ترخيص.

جاء ذلك بناء علي تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية لمخالفة هذه المنشآت لقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.