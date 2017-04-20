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بالصور.. محافظ المنيا: حققنا أعلى معدل تنفيذ إزالة تعديات على النيل في مصر

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مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على النيل (1)إزالة تعديات على النيل (1)

إزالة تعديات على النيلإزالة تعديات على النيل

إزالة تعديات على النيل (3)إزالة تعديات على النيل (3)

إزالة تعديات على النيل (4)إزالة تعديات على النيل (4)

إزالة تعديات على النيل (5)إزالة تعديات على النيل (5)

إزالة تعديات على النيل (6)إزالة تعديات على النيل (6)

إزالة تعديات على النيل (7)إزالة تعديات على النيل (7)

إزالة تعديات على النيل (8)إزالة تعديات على النيل (8)

إزالة تعديات على النيل (9)إزالة تعديات على النيل (9)

إزالة تعديات على النيل (10)إزالة تعديات على النيل (10)

إزالة تعديات على النيل (11)إزالة تعديات على النيل (11)

إزالة تعديات على النيلإزالة تعديات على النيل

إزالة تعديات على النيل (13)إزالة تعديات على النيل (13)

المنيا- ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، عدداً من الجزر داخل مجرى نهر النيل والبر الشرقي للنهر، لدراسة مدى إمكانية اختيار موقع مناسب لإقامة كورنيش على الضفة الشرقية للنيل، يخدم الأهالي والمواطنين المقيمين شرق المدينة.

رافق المحافظ خلال تفقده، العميد فتحي الصاوي، رئيس قسم المسطحات المائية، والمهندس أيمن أنور، مدير حماية النيل بالمنيا.

كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بحملات إزالة التعديات الواقعة على جزر النيل، وعلى طرفي النهر، وإزالة التعديات المقامة بفندق حورس وآتون على مجرى النهر، تحت إشراف قطاع الموارد المائية والري، وبالتعاون مع جهاز حماية النيل وشرطة المسطحات المائية.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين قطاع الموارد المائية والري وجهاز حماية النيل والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، لرصد أي تعديات على مجرى النيل، وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدا أن محافظة المنيا حققت خلال الشهر الماضي، أعلى معدل في تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل في ، ضمن الحملة المكثفة لإزالة التعديات، التي انطلقت 7 مارس الماضي.

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